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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

До конца октября в Латвии будет мало осадков. Температура воздуха останется выше нормы

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

До конца месяца в Латвии будет мало осадков и температура воздуха останется выше нормы, прогнозируют синоптики.

Во второй половине этой недели ожидается облачная погода, временами будет проясняться. В некоторые дни местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно слабый, западный сменится южным. Температура воздуха по ночам будет держаться выше нуля, максимальная температура составит +9..+14 градусов.

В первой половине следующей недели с северо-запада придет чуть более прохладный воздух, ожидаются кратковременные осадки - преимущественно дождь.

Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура воздуха в ноябре и зиме ожидается выше нормы, а данные о возможном количестве осадков не демонстрируют единой тенденции.

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