Четверг пройдет без осадков

Будет дуть умеренный западный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду, ночью на побережье порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+11 градусов, днем потеплеет до +11...+13 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +12 градусов днем.

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