В четверг в Латвии ожидается облачная погода, лишь местами сквозь облака будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
В четверг будет облачно; воздух прогреется до +13 градусов
Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха составит +10...+13 градусов.
В Риге ожидается облачная и сухая погода, воздух прогреется до +12 градусов, будет дуть слабый или умеренный западный ветер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!