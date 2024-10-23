В четверг будет облачно; воздух прогреется до +13 градусов

Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха составит +10...+13 градусов.

В Риге ожидается облачная и сухая погода, воздух прогреется до +12 градусов, будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

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