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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В четверг будет облачно; воздух прогреется до +13 градусов

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг в Латвии ожидается облачная погода, лишь местами сквозь облака будет проглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха составит +10...+13 градусов.

В Риге ожидается облачная и сухая погода, воздух прогреется до +12 градусов, будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

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