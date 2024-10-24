В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется до +14 градусов

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, в основном в Видземе. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер.

В пятницу в Риге ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Ночью воздух остынет до +9 градусов, днем поднимется до +13 градусов.