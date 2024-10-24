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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется до +14 градусов

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Кот осенью
Кот осенью Фото: Shutterstock

В ближайшие сутки небо в Латвии прояснится, а к вечеру пятницы облака рассеются во многих частях страны, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, в основном в Видземе. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+11 градусов, днем достигнет +10...+14 градусов.

В пятницу в Риге ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Ночью воздух остынет до +9 градусов, днем поднимется до +13 градусов.

Галерея: Осень в Риге

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