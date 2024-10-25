Синоптики рассказали, когда в Латвии ожидается первый снег

Согласно этому прогнозу, до 1 ноября сохранится по-осеннему теплая погода, температура воздуха будет подниматься выше +10 градусов. С субботы, 2 ноября, станет холоднее, и кроме дождя ожидаются град и снег. Местами возможны сильные осадки и грозы, так как холодный воздух будет проходить над теплым морем.

Обычно первый снег в Латвии выпадает в октябре, в прошлом году небольшой снежный покров местами по стране образовался уже 8 октября. В свою очередь в конце октября 2012 года в округе Цесиса глубина снежного покрова достигала 35 сантиметров, а в 2003 году в Риге - 39 сантиметров.

В конце этой недели местами пройдут кратковременные дожди, более солнечная погода ожидается в воскресенье. При слабом южном ветре по ночам температура воздуха будет опускаться до +1...+10 градусов, максимальная температура воздуха в субботу составит +7...+12 градусов, в Курземе - до +14 градусов, а в воскресенье ожидается повышение температуры до +11...+15 градусов.

На следующей рабочей неделе по ночам температура воздуха будет держаться преимущественно выше нуля, максимально воздух прогреется до +7...+14 градусов. Периодически возможны кратковременные дожди, больше осадков будет в Видземе, ожидается умеренный западный ветер.

Global Forecast System - это компьютерная модель Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которая предсказывает погоду по всему миру, производя расчеты каждые шесть часов.

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