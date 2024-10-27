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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В воскресенье воздух прогреется до +13 градусов, местами пойдет дождь

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Кот осенью
Кот осенью Фото: Shutterstock

В воскресенье, 27 октября, погодные условия в Латвии существенно не изменятся - небо будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха составит +8...+13 градусов, будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

В Риге день будет облачным, утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит +10...+12 градусов.

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