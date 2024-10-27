Шторм, буря и первый снег: синоптики сделали неприятный прогноз на следующую неделю

В понедельник и вторник временами выглянет солнце, местами пройдет кратковременный дождь, ночью осадков будет больше. На побережье в понедельник порывы западного ветра составят до 16 метров в секунду.

В среду ожидается облачная, ветреная и теплая погода с кратковременными дождями, а в четверг может выпасть первый снег - с наибольшей вероятностью в Видземе и Латгале.

Согласно текущим прогнозам, в ночь на пятницу в море начнется шторм. Прогнозы пока противоречивы, но не исключено, что 1 ноября ветер на побережье достигнет скорости до 30 метров в секунду и больше. Ветер такой силы может ломать деревья, а в Риге не исключено затопление низменных мест.

Вначале усилится юго-западный, западный ветер, а затем он сменится на северо-западный, и в Латвию придет более холодный воздух, а дождь местами сменится снегом. За первым циклоном может последовать еще один, который может привести к образованию в некоторых регионах страны снежного покрова до 10 сантиметров.

После циклонов вновь может вернуться более теплая погода. Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура в ноябре и в зимние месяцы будет выше нормы.

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