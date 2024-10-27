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Alexandra Nekrasova

В понедельник выглянет солнце; воздух прогреется до +12 градусов

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Осенний пейзаж
Осенний пейзаж Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии периодически будет светить солнце, в течение дня облаков станет больше, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха поднимется до +9...+12 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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