В понедельник в Латвии периодически будет светить солнце, в течение дня облаков станет больше, прогнозируют синоптики.
В понедельник выглянет солнце; воздух прогреется до +12 градусов
Местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха поднимется до +9...+12 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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