В понедельник выглянет солнце; воздух прогреется до +12 градусов

Местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха поднимется до +9...+12 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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