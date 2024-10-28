Вторник будет солнечным, однако местами возможны дожди

В некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, причем ночью и утром осадков будет больше, и в большей степени они затронут Видземе.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +4...+7 градусов, на побережье до +10 градусов. Днем потеплеет до +7...+12 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть преимущественно с запада. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, а днем будет +10 градусов.

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