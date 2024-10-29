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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В среду ожидается дождливая и ветреная погода

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Дождливый осенний день
Дождливый осенний день Фото: Lita Krone/LETA

В среду, 30 октября, небо в Латвии закроют облака, но во второй половине дня количество облаков будет уменьшаться начиная с северо-запада, прогнозируют синоптики.

Дожди ожидаются во многих районах страны, в большей степени на востоке.

Будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +10...+13 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди, умеренный западный ветер и температура +12 градусов.

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