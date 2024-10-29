Предпоследний день октября в Латвии будет теплым и ветреным, с кратковременными осадками, прогнозируют синоптики.
В среду ожидается теплая и ветреная погода; местами пройдут дожди
Температура воздуха в среду составит +8...+13 градусов, временами возможны небольшие дожди. Во второй половине дня облачность уменьшится.
В течение дня юго-западный ветер перейдет в западный, северо-западный порывами до 11-16 метров в секунду, на севере - до 18 метров в секунду.
В Риге в среду будет моросить дождь, небо будет пасмурным, но к вечеру облачность уменьшится, а температура воздуха составит +8…+11 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!