Синоптики дают неутешительный прогноз на начало ноября

По мере приближения первого циклона вечером в четверг небо затянет облаками, во многих районах начнется дождь и усилится ветер. Прогнозы силы ветра остаются изменчивыми; в пятницу и субботу временами порывы будут достигать 20 метров в секунду, а у побережья возможны порывы до 25-30 метров в секунду. Поначалу усилятся юго-западный и западный ветра, затем они сменятся на северо-западный и северный.

Больше всего осадков ожидается от облаков, которые придут с моря. Не исключено, что самые сильные осадки пройдут в Риге, также в столице и других областях страны, особенно на побережье, возможен гром. Ожидаются ливни, град и мокрый снег.

В субботу на большей части территории Латвии будет довольно солнечно.

Галерея: Осень в Огре

В районах, где снег выпадает чаще, дороги могут стать скользкими. В темное время суток обледенение наиболее вероятно там, где дольше сохранится ясное небо.

Температура воздуха в субботу не поднимется выше +3...+8 градусов, но в воскресенье днем и вечером может повыситься до +7...+12 градусов, а в понедельник снова похолодает. Ночью и в утренние часы температура местами опустится ниже нуля, особенно на востоке страны.

Прогноз погоды на ближайшую неделю остается переменчивым.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!