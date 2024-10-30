Ночью в Латвии пройдут кратковременные дожди

Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, на побережье - до +9 градусов.

Днем выглянет солнце, но постепенно начиная с западных регионов усилится облачность. Вечером в большинстве регионов ожидается дождь, а западный, юго-западный ветер усилится на западном побережье Курземе до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет преобладать переменная облачность, возможны кратковременные дожди, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха ночью составит около +7 градусов, днем - до +9...+10 градусов.

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