Вечер четверга будет дождливым

Температура воздуха поднимется до +6...+11 градусов.

Ветер ожидается слабый или умеренный, он будет дуть с запада и юго-запада. В Курземе начнет усиливаться, вечером порывы будут достигать 16 метров в секунду на западе и 20 метров в секунду на побережье.

В Риге дождь начнется во второй половине дня, столбик термометра в четверг поднимется до +9...+10 градусов.

С северо-запада на Латвию движется циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1013 гектопаскалей в Алуксне до 1018 гектопаскалей в Южно-Курземском районе.

В пятницу ветер усилится по всей стране, 1 и 2 ноября ожидаются сильные ветра. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о порывах до 20-24 метров в секунду, а на побережье, включая Ригу, - оранжевое предупреждение о порывах до 25-28 метров в секунду.

Утром в четверг, 31 октября, в Латвии преимущественно облачно, но облачность во многих местах тонкая, свидетельствует метеорологическая информация.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха в 5:00, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила +2,1...+2,6 градусов в Алуксне, Руиене и Зосени и +10,4...+10,6 градусов в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.

В Риге ветер дует с запада со скоростью 2-5 метров в секунду, на море порывы достигают 12 метров в секунду, температура воздуха составляет +6 градусов в аэропорту и +8 градусов в центре города.

Максимальная температура воздуха в Латвии в среду была +10...+13 градусов.

Самая высокая температура в Европе 30 октября составила +28...+29 градусов в Греции и на Кипре. Самая низкая температура в ночь на четверг составила -12...-13 градусов на севере Финляндии и Швеции.

Галерея: Осень в Риге

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