В ближайшую неделю погоду в стране будут определять активные циклоны, поэтому ветер усилится и с пятницы на всей территории страны будет порывистым, достигнув степени желтого предупреждения, а в отдельных регионах страны будет объявлено даже оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Желтые и оранжевые предупреждения: метеорологи говорят о грядущей буре в конце недели
Такой ветер приведет к разрушениям. Дожди ожидаются на большей части территории страны, а местами возможен и мокрый снег, следует учитывать, что видимость временами будет ухудшаться, и на дорогах ожидается гололед.
В четверг умеренный западный, северо-западный ветер днем будет дуть с запада, юго-запада, на побережье Видземского залива и в Курземе порывы будут достигать 15-17 м/с, вечером на морском побережье - до 20 м/с.
В конце недели ветер продолжит усиливаться, в пятницу и субботу по всей стране порывы будут достигать 18-23 м/с, а в прибрежных районах - 25-28 м/с, поэтому по всей стране будет объявлено желтое предупреждение о сильном ветре, а на части территории будет действовать даже оранжевое предупреждение.
Лишь в ночь на воскресенье ветер немного утихнет, и только на побережье будет порывистым, однако в воскресенье он снова наберет скорость и на всей территории страны и в начале следующей недели останется сильным и порывистым.
Активные циклоны принесут на территорию Латвии осадки - с четверга по субботу они ожидаются на большей части территории, а в воскресенье и понедельник уже только в отдельных районах. В конце недели также ожидается первый снег, но снежный покров, который местами начнет образовываться, будет небольшим и быстро растает.
В четверг ночью воздух остынет до 0…+5°, на побережье будет немного теплее, там температура воздуха понизится всего до +6…+10°. Днем столбик термометра поднимется до отметки +7…+12°. В пятницу будет немного теплее - минимальная температура воздуха ночью будет держаться в пределах +7…+12°, лишь в некоторых районах на востоке воздух остынет до +5…+7°, а днем воздух прогреется до +10…+13°.
В выходные в страну придет более холодная воздушная масса, в связи с чем воздух станет холоднее, во многих местах столбик термометра на части территории страны также опустится ниже отметки 0°, а во второй половине следующей недели приблизится даже к отметке -5°. Участники дорожного движения должны быть осторожны, так как с понижением температуры на дорогах может образоваться гололед.
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