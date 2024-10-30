Желтые и оранжевые предупреждения: метеорологи говорят о грядущей буре в конце недели

Такой ветер приведет к разрушениям. Дожди ожидаются на большей части территории страны, а местами возможен и мокрый снег, следует учитывать, что видимость временами будет ухудшаться, и на дорогах ожидается гололед.

В четверг умеренный западный, северо-западный ветер днем будет дуть с запада, юго-запада, на побережье Видземского залива и в Курземе порывы будут достигать 15-17 м/с, вечером на морском побережье - до 20 м/с.

В конце недели ветер продолжит усиливаться, в пятницу и субботу по всей стране порывы будут достигать 18-23 м/с, а в прибрежных районах - 25-28 м/с, поэтому по всей стране будет объявлено желтое предупреждение о сильном ветре, а на части территории будет действовать даже оранжевое предупреждение.

Лишь в ночь на воскресенье ветер немного утихнет, и только на побережье будет порывистым, однако в воскресенье он снова наберет скорость и на всей территории страны и в начале следующей недели останется сильным и порывистым.