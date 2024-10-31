Оранжевое предупреждение: в Риге ожидается дождь и сильный ветер

С вечера четверга до вечера субботы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на всей территории страны желтое предупреждение о порывах ветра до 20-24 метров в секунду.

А с вечера пятницы до полудня субботы на побережье, в том числе в Риге, будет действовать оранжевое предупреждение о порывах северо-западного ветра до 25-28 метров в секунду.

Ночью будет преобладать преимущественно облачная погода, днем местами выглянет солнце, в основном на севере страны. В Видземе ночью и утром ожидается дождь, а в пятницу днем и вечером дожди пройдут во многих регионах.

В течение ночи с запада будет поступать немного более теплый воздух, максимальная температура утром и днем составит +10...+14 градусов. Вечером в пятницу температура начнет понижаться.

В Риге в первый день ноября временами будут идти дожди, более сильные осадки ожидаются вечером. Западный, юго-западный ветер ночью будет дуть порывами до 14 метров в секунду, днем - до 18 метров в секунду, а вечером в пятницу - северо-западный ветер до 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +11 градусов ночью и +13 градусов в середине дня.

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