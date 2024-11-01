До полудня субботы на морском побережье будет в силе оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует в прибрежных районах усиление северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду. Такой ветер может ломать деревья и ветки, разносить по воздуху незакрепленные предметы, создавая угрозу для жизни, причинять повреждения инфраструктуре и затруднять движение транспорта. Штормовые волны на море могут угрожать прибрежной инфраструктуре, образовывать размывы и затапливать низменные места.

Наибольший ущерб из-за сильного ветра ожидается в Риге и на Видземском побережье.

На большей части территории страны до полудня субботы будет действовать желтое предупреждение о порывах ветра до 18-23 метров в секунду.

Днем ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце. Возможны кратковременные дожди, местами сильные, с градом и снегом, особенно в центральных регионах страны, а также грозы. На некоторых участках дорог будет скользко.

Температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, на побережье - до +6 градусов, днем - +2...+7 градусов.

В Риге порывы северо-западного ветра составят до 25-30 метров в секунду. Ожидаются дожди, возможны град, мокрый снег и гроза. Температура воздуха ночью и днем составит +3...+6 градусов.

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