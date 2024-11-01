Суббота будет ветреной; местами возможны дожди и мокрый снег

Днем сохранится облачная погода, прояснения ожидаются лишь местами. В центральном и восточном районах страны ожидается дождь, местами возможен и мокрый снег.

В субботу сохранится умеренно сильный северо-западный, западный ветер, который порывами будет достигать скорости 17-22 метров в секунду, но до середины дня в прибрежных районах он будет сильным - порывы будут достигать скорости 25-27 метров в секунду.

Воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди.

Будет дуть умеренно сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого утром будут достигать скорости 25-27 метров в секунду, в свою очередь в течение дня он постепенно стихнет и вечером порывы составят всего до 16-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Риге составит +6...+7 градусов.

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