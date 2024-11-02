Фото В Латвии выпал первый снег

Температура воздуха в столице составит +6...+7 градусов.

Как накануне сообщили синоптики, в ночь на воскресенье с приближением очередного циклона небо будет пасмурным, ожидаются дожди, на востоке страны - с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса ночью, на побережье - до +7 градусов; днем ожидается температура от +1 градуса на крайнем востоке Латвии до +11 градусов на побережье.

В воскресенье ветер снова усилится, вечером и в ночь на понедельник на побережье возможны порывы северного, северо-западного ветра до 28 метров в секунду. В понедельник ожидается относительно солнечная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

До 5 ноября на некоторых дорогах может быть скользко, особенно в утренние часы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!