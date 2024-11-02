Утром в субботу, 2 ноября, на востоке страны наблюдается мокрый снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Фото ⟩ В Латвии выпал первый снег
Напомним, на побережье в субботу до середины дня порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду. На остальной части территории страны порывы северо-западного ветра составят 17-22 метра в секунду. В течение дня сохранится облачная погода, лишь временами с прояснениями. В центральных и восточных регионах ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха составит +3...+8 градусов.
Labrīt!— Ritvars Hāns (@laikpstakli) November 2, 2024
2.novembra rīta agrumā, Priekuļos, sagaidīju pirmo slapjo sniegu.❄️#sniegs #novembris @LVGMC_Meteo @MeteoLatvia @boms_tricis @meteolapa @meteozinas pic.twitter.com/b5kacEl2uO
Ķegumā, 1.nov., neilgi pirms pusnakts. Arī šobrīd vēl ir baltumi šur un tur. pic.twitter.com/WuAkkbW3JU— erv 🇱🇻❤️🇺🇦 (@ervins) November 2, 2024
Viļakas pusē 2. novembra rītā ziemeļrietumu vējā snieg pirmais slapjais sniegs. Ticējums: Ja pirmais sniegs snieg nedēļas sestajā dienā, tad nākamajā ziemā būs sešas ziemas. Rudens būs garš un ziema ar atkušņiem. pic.twitter.com/7tT1C68Dsn— Vilis Bukšs (@meiravietis) November 2, 2024
В Риге суббота будет преимущественно облачной, временами возможен дождь. Северо-западный, западный ветер будет дуть порывами до 25-27 метров в секунду, постепенно ослабевая в течение дня до 16-20 метров в секунду.
Температура воздуха в столице составит +6...+7 градусов.
Как накануне сообщили синоптики, в ночь на воскресенье с приближением очередного циклона небо будет пасмурным, ожидаются дожди, на востоке страны - с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса ночью, на побережье - до +7 градусов; днем ожидается температура от +1 градуса на крайнем востоке Латвии до +11 градусов на побережье.
В воскресенье ветер снова усилится, вечером и в ночь на понедельник на побережье возможны порывы северного, северо-западного ветра до 28 метров в секунду. В понедельник ожидается относительно солнечная погода, местами пройдут кратковременные дожди.
До 5 ноября на некоторых дорогах может быть скользко, особенно в утренние часы.
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