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Alexandra Nekrasova

Фото В Латвии выпал первый снег

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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

Утром в субботу, 2 ноября, на востоке страны наблюдается мокрый снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Напомним, на побережье в субботу до середины дня порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду. На остальной части территории страны порывы северо-западного ветра составят 17-22 метра в секунду. В течение дня сохранится облачная погода, лишь временами с прояснениями. В центральных и восточных регионах ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге суббота будет преимущественно облачной, временами возможен дождь. Северо-западный, западный ветер будет дуть порывами до 25-27 метров в секунду, постепенно ослабевая в течение дня до 16-20 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит +6...+7 градусов.

Как накануне сообщили синоптики, в ночь на воскресенье с приближением очередного циклона небо будет пасмурным, ожидаются дожди, на востоке страны - с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса ночью, на побережье - до +7 градусов; днем ожидается температура от +1 градуса на крайнем востоке Латвии до +11 градусов на побережье.

В воскресенье ветер снова усилится, вечером и в ночь на понедельник на побережье возможны порывы северного, северо-западного ветра до 28 метров в секунду. В понедельник ожидается относительно солнечная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

До 5 ноября на некоторых дорогах может быть скользко, особенно в утренние часы.

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