Итоги бури: самые сильные порывы ветра были зафиксированы в Даугавгриве

В Лиепайском порту в ночь на субботу порывы ветра достигали 23,7 метра в секунду, в Риге - 23,1 метра в секунду, в Скулте - 22,9 метра в секунду, в Гулбене - 22,6 метра в секунду, на Колке - 22,4 метра в секунду, в Павилосте - 20,5 метра в секунду, в Руене - 20,3 метра в секунду, в Салдусе - 20,1 метра в секунду, в Резекне - 20 метров в секунду.