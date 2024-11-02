На Даугавгривской станции метеонаблюдений в ночь на субботу были зафиксированы порывы ветра скоростью 25,8 метра в секунду, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Итоги бури: самые сильные порывы ветра были зафиксированы в Даугавгриве
В Вентспилсе порывы ветра составили 25,3 метра в секунду, в Айнажи - 24,1 метра в секунду.
В Лиепайском порту в ночь на субботу порывы ветра достигали 23,7 метра в секунду, в Риге - 23,1 метра в секунду, в Скулте - 22,9 метра в секунду, в Гулбене - 22,6 метра в секунду, на Колке - 22,4 метра в секунду, в Павилосте - 20,5 метра в секунду, в Руене - 20,3 метра в секунду, в Салдусе - 20,1 метра в секунду, в Резекне - 20 метров в секунду.
В то же время в Даугавпилсе максимальная скорость ветра в порывах составила 14 метров в секунду, в Стенде - 15,8 метра в секунду, в Елгаве - 16,4 метра в секунду.
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