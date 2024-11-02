Оранжевое предупреждение: в Риге и прибрежных районах ожидается сильный ветер

Предупреждение оранжевого уровня в прибрежных районах и Риге в силе с 20 часов 3 ноября до 3 часов ночи 4 ноября.

В свою очередь на остальной территории Латвии в силе желтое предупреждение о сильном ветре. Оно в силе с 11 часов 3 ноября до 5 часов ночи 4 ноября.

В целом же в воскресенье в Латвии ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня ожидается облачная погода, небо прояснится лишь местами. На большей части территории ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В воскресенье сохранится умеренный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах порывы могут достигать 20-23 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +8...+12 градусов, в восточных районах температура воздуха составит +5...+7 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, временами ожидается дождь. Северо-западный, западный ветер будет умеренно сильным, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха в столице ожидается +10...+11 градусов.

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