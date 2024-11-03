Фото В Эстонии ноябрь начался с разрушительной бури

Галерея: Последствия бури в Эстонии

Шторм начал бушевать у северных соседей еще в ночь на субботу и не стихнет в выходные, сообщают синоптики.

Галерея: Последствия бури на Сааремаа

Оператор системы электроснабжения Elektrilevi усиленным составом круглосуточно занимается ликвидацией неисправностей. Для устранения сбоев была созвана кризисная комиссия и был задействован кризисный резерв Elektrilevi. Вечером в субботу без электричества оставались 5600 домохозяйств. К 10 часам воскресенья был света были 2000 клиентов.

Галерея: Последствия бури в Эстонии

Представители Elektrilevi призвали жителей запастись водой.

"Жителям в первую очередь стоит запастись водой. В тех домохозяйствах, где вода подается электрическими насосами, это может быть важно".

Прогнозируется, что буря продолжится в ночь на понедельник с порывами ветра до 30 метров в секунду.

Спасательные службы получили более 400 вызовов в связи с нанесенным бурей ущербом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!