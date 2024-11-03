Агентство окружающей среды в выходные выпустило штормовое предупреждение для всей Эстонии. По его данным, в некоторых местах ветер может достигать 28 м/с, пишет Prognoz.ee.
Фото ⟩ В Эстонии ноябрь начался с разрушительной бури
Галерея: Последствия бури в Эстонии
Шторм начал бушевать у северных соседей еще в ночь на субботу и не стихнет в выходные, сообщают синоптики.
Галерея: Последствия бури на Сааремаа
Оператор системы электроснабжения Elektrilevi усиленным составом круглосуточно занимается ликвидацией неисправностей. Для устранения сбоев была созвана кризисная комиссия и был задействован кризисный резерв Elektrilevi. Вечером в субботу без электричества оставались 5600 домохозяйств. К 10 часам воскресенья был света были 2000 клиентов.
Галерея: Последствия бури в Эстонии
Представители Elektrilevi призвали жителей запастись водой.
"Жителям в первую очередь стоит запастись водой. В тех домохозяйствах, где вода подается электрическими насосами, это может быть важно".
Прогнозируется, что буря продолжится в ночь на понедельник с порывами ветра до 30 метров в секунду.
Спасательные службы получили более 400 вызовов в связи с нанесенным бурей ущербом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!