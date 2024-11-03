Сильный ветер будет дуть и ночью; в восточных районах возможен снег. В силе оранжевое предупреждение

Из-за активного циклона в течение ночи во многих местах ожидается дождь, а во второй половине ночи на востоке - мокрый снег и снег. При этом во второй половине ночи небо во многих местах прояснится. На некоторых дорогах на востоке страны образуется гололед.

Скорость северо-западного и северного ветра порывами составит до 17-22 метров в секунду и 25 метров в секунду на побережье залива.

Температура воздуха понизится до -1...+4 градусов, на побережье +4...+8 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, в начале ночи и утром - дождь. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер порывами до 16-21 метра в секунду, в первой половине ночи - до 25 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +4...+6 градусов.

В понедельник, 4 ноября, ветер ослабеет. Температура воздуха днем составит +3...+9 градусов.

В силе оранжевое и желтое предупреждения

Оранжевое предупреждение в силе в прибрежных районах и в Риге с 20 часов 3 ноября по 3 часа ночи 4 ноября.

Оранжевое предупреждение означает, что погода опасна. Как отмечается на сайте LVĢMC, ветер будет ломать ветви деревьев, могут ломаться и сами деревья. Ветер будет разносить по воздуху незакрепленные предметы и мусор, создавая угрозу для жизни. Ветер также может повредить инфраструктуру и затруднить движение. Ожидаются перебои в подаче электроэнергии. Как сообщается на сайте LVĢMC, волны могут угрожать прибрежной инфраструктуре, вызвать размывы и затопление низколежащих районов. Очень сильный ветер помешает активному отдыху, а некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены.

В свою очередь на остальной территории Латвии в силе желтое предупреждение о сильном ветре. Оно в силе с 11 часов 3 ноября до 5 часов ночи 4 ноября.

Желтое предупреждение означает, что погода потенциально опасна. Возможно поломка ветвей деревьев, перенос по воздуху незакрепленных предметов или мусора. В некоторых районах может быть нарушено проведение мероприятий на открытом воздухе. Возможны локальные отключения электричества и затрудненные условия езды.

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