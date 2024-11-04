В понедельник в Латвии будет светить солнце, но ожидаются и облака, которые местами принесут кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Понедельник в Латвии будет солнечным, местами ожидаются кратковременные осадки
Утром и вечером на некоторых участках дорог, в основном в восточной части страны, возможно обледенение.
Слабый или умеренный северный ветер сменится западным. Максимальная температура составит +2...+7 градусов, в Курземе - до +9 градусов.
В Риге солнце будет временами заслоняться облаками, существенных осадков не ожидается, ветер ослабнет. Температура воздуха достигнет +7 градусов.
С запада усиливается антициклон.
Фото: Осенний день в Риге
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