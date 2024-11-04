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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Понедельник в Латвии будет солнечным, местами ожидаются кратковременные осадки

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Осень в Сигулде
Осень в Сигулде Фото: Lita Krone/LETA

В понедельник в Латвии будет светить солнце, но ожидаются и облака, которые местами принесут кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Утром и вечером на некоторых участках дорог, в основном в восточной части страны, возможно обледенение.

Слабый или умеренный северный ветер сменится западным. Максимальная температура составит +2...+7 градусов, в Курземе - до +9 градусов.

В Риге солнце будет временами заслоняться облаками, существенных осадков не ожидается, ветер ослабнет. Температура воздуха достигнет +7 градусов.

С запада усиливается антициклон.

Фото: Осенний день в Риге

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