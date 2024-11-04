Во вторник в Латвии местами ожидаются дожди

Небо будет преимущественно облачным. Подует умеренный западный ветер, на побережье Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, без осадков. Ветер будет дуть умеренный западный, температура воздуха поднимется до +10 градусов.

В центральной Европе существует большой антициклон, а Латвия также находится под влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном на севере. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1021 гектопаскаля в Северном Видземе до 1027 гектопаскалей в Южном Курземе.

Галерея: Осень в Курземе

Утром в некоторых районах Латвии - в основном в Латгале и восточной части Видземе - может идти дождь и возможен мокрый снег, свидетельствуют метеорологические данные.

На небе облачно, прояснения возможны в западных и центральных районах страны. На побережье дует легкий или умеренный западный, юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), температура воздуха в 5:00 вторника составляла от +1 градуса в Алуксне, Резекне и Дагде до +9,9 градусов в Вентспилсе.

В Риге облачная погода, ветер дует с запада, юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, температура воздуха +5 градусов.

Максимальная температура в понедельник, 4 ноября, в сети наблюдений LVĢMC колебалась от +3,2 градусов в Алуксне и Дагде до +9,2 градусов в Павилосте.

Самая высокая температура воздуха в Европе 4 ноября составила +26...+27 градусов в Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила -14 градусов в Финляндии.

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