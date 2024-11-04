Во вторник в Видземе и Латгале ожидаются дожди

Минимальная температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, на побережье - до +8 градусов. В Видземе и Латгале на дорогах возможен гололед.

Днем температура воздуха повысится до +6...+11 градусов, будет дуть умеренный западный ветер, на побережье Видземе - порывами до 16 метров в секунду.

В Риге во вторник ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит около +4 градусов, днем - до +10 градусов.

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