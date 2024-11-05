В среду в Латвии будет облачная погода, лишь местами небо прояснится, прогнозируют синоптики.
В среду воздух прогреется до +12 градусов; будет облачно
Существенных осадков не ожидается. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада-северо-запада.
Температура воздуха ночью и утром составит +5...+10 градусов, днем поднимется до +7...+12 градусов.
В Риге в среду существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, а днем будет держаться около +10 градусов.
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