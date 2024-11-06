Синоптики сделали прогноз на конец недели

В ближайшие несколько дней осадков будет мало, временами ожидаются кратковременные дожди, возможен туман. Будет дуть слабый ветер.

В ночь на четверг температура воздуха не опустится ниже +5...+9 градусов, днем составит +7...+11 градусов. В последующие дни прогнозируется постепенное понижение температуры - в темное время суток столбики термометров опустятся до нуля.

На следующей неделе возрастет вероятность осадков, а температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля.

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