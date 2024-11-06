В выходные дни в Латвии станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.
Синоптики сделали прогноз на конец недели
В ближайшие несколько дней осадков будет мало, временами ожидаются кратковременные дожди, возможен туман. Будет дуть слабый ветер.
В ночь на четверг температура воздуха не опустится ниже +5...+9 градусов, днем составит +7...+11 градусов. В последующие дни прогнозируется постепенное понижение температуры - в темное время суток столбики термометров опустятся до нуля.
На следующей неделе возрастет вероятность осадков, а температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!