В пятницу станет немного прохладнее

Небо будет затянуто облаками, но существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +3...+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.

В Риге в последний рабочий день недели не ожидается значительных осадков, будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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