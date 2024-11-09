В воскресенье в Латвии также ожидается серая и промозглая погода

Ночью будет преимущественно облачно, местами морось. В некоторых районах при слабом ветре сгустится туман. Температура воздуха опустится до +4..+7 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, но существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +5..+7 градусов.

Днем погода практически не изменится - будет облачно, местами ожидаются осадки. На востоке и в дневные часы сохранится туман, будет дуть небольшой ветер, а максимальная температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается преимущественно облачная погода, но день пройдет без существенных осадков. Будет дуть легкий ветерок, максимальная температура составит +5..+7 градусов.

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