Выходные в Латвии завершатся по-осеннему промозглой погодой

Днем небо будет облачным, местами ожидается моросящий дождь. При слабом ветре местами на востоке туман сохранится и в дневные часы, и максимальная температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, но день пройдет без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +5..+7 градусов.

Ночь на понедельник в Латвии также будет облачной, местами будет моросить. В отдельных районах ожидается туман и дымка. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, а минимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге ночью небо покроют облака, которые иногда принесут моросящий дождь. Будет дуть слабый южный ветер. Минимальная температура воздуха составит +2..+4 градуса.

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