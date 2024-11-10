На минувшей неделе погоду определял антициклон и она оставалась неизменной. На новой неделе облака в основном закроют небо, в некоторых районах пройдет небольшой дождь и температура воздуха, как ночью, так и днем будет похожа. Только в середине недели юго-западный, западный ветер постепенно усилится и на прибрежных территориях будет порывистым, а также в четверг во многих местах ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики прогнозируют погоду на следующую неделю
В последующие дни сохранится похожая погода, как и прежде, облачно и в некоторых районах ожидается небольшой дождь, лишь во вторник местами прояснится. При медленном ветре локально образуется туман.
В среду влияние антициклона уменьшится и усилится юго-западный, южный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15 м/с. Ночью воздух остынет до -1..+3 °, на побережье на градус теплее, а днем максимальная температура составит +3..+8 °.
В оставшиеся дни недели будет преимущественно облачно и временами на отдельных территориях пройдут дожди, в четверг на большей части территории ожидается дождь. Западный ветер останется слабым до умеренного, на побережье он будет порывистым. Температура воздуха также останется неизменной.
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