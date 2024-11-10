Синоптики прогнозируют погоду на следующую неделю

На минувшей неделе погоду определял антициклон и она оставалась неизменной. На новой неделе облака в основном закроют небо, в некоторых районах пройдет небольшой дождь и температура воздуха, как ночью, так и днем будет похожа. Только в середине недели юго-западный, западный ветер постепенно усилится и на прибрежных территориях будет порывистым, а также в четверг во многих местах ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.