В День Лачплесиса местами ожидается моросящий дождь; воздух прогреется до +6 градусов

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, местами на побережье он будет умеренным.

Температура воздуха не поднимется выше +1...+6 градусов.

В Риге возможен моросящий дождь, будет дуть небольшой южный ветер, а температура воздуха повысится до +3...+4 градусов.

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