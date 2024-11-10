В понедельник, 11 ноября, в Латвии сохранится облачная погода, местами ожидается моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В День Лачплесиса местами ожидается моросящий дождь; воздух прогреется до +6 градусов
Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, местами на побережье он будет умеренным.
Температура воздуха не поднимется выше +1...+6 градусов.
В Риге возможен моросящий дождь, будет дуть небольшой южный ветер, а температура воздуха повысится до +3...+4 градусов.
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