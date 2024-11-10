В день Лачплесиса в Латвии ожидается по-осеннему серая погода

Ночь на понедельник в Латвии будет облачной и местами будет моросить. При слабом южном ветре в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха понизится до 0..+4 градусов.

В Риге ночью небо тоже будет облачным, однако существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +3..+5 градусов.

В день Лачплесиса в Латвии продолжится облачная погода, местами будет моросить. Будет дуть слабый южный ветер, ночью в некоторых районах образуются туман и дымка.

Температура воздуха днем поднимется всего до +2..+6 градусов.

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