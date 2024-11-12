Во вторник на большей части территории Латвии пройдет небольшой дождь, в Курземе и Видземе - умеренный, прогнозируют синоптики.
Вторник принесет дожди во многие районы Латвии
Небо будет облачным. Будет дуть слабый жный, юго-западный ветер, на Курземском побережье северо-западный ветер.
Температура воздуха составит +2...+6 градусов, в отдельных районах побережья +8 градусов.
В Риге временами ожидается небольшой дождь, слабый ветер с юга и юго-запада, температура воздуха достигнет +4 градусов.
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