Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Вторник принесет дожди во многие районы Латвии

CopyTelegram Whatsapp
Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник на большей части территории Латвии пройдет небольшой дождь, в Курземе и Видземе - умеренный, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным. Будет дуть слабый жный, юго-западный ветер, на Курземском побережье северо-западный ветер.

Температура воздуха составит +2...+6 градусов, в отдельных районах побережья +8 градусов.

В Риге временами ожидается небольшой дождь, слабый ветер с юга и юго-запада, температура воздуха достигнет +4 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх