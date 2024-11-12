Утром в среду в Латвии небо пасмурное, во многих районах дымка, местами густой туман, свидетельствует метеорологическая информация.
В среду будет дождливо и пасмурно
Местами идут дожди, на побережье более сильные. Дует слабый ветер, преимущественно юго-западный.
Температура воздуха 0...+5 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), качество воздуха хорошее.
В Риге утром облачно и туманно, возможны осадки. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет +3 градуса.
В течение дня облака продолжат закрывать небо в Латвии, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В некоторых местах дымка так и не рассеется. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
Температура воздуха составит +1...+5 градусов, в прибрежных районах повысится до +8 градусов.
В Риге возможны дымка и морось, слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов.
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