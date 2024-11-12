В среду будет дождливо и пасмурно

Местами идут дожди, на побережье более сильные. Дует слабый ветер, преимущественно юго-западный.

Температура воздуха 0...+5 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), качество воздуха хорошее.

В Риге утром облачно и туманно, возможны осадки. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет +3 градуса.

В течение дня облака продолжат закрывать небо в Латвии, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах дымка так и не рассеется. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +1...+5 градусов, в прибрежных районах повысится до +8 градусов.

В Риге возможны дымка и морось, слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов.

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