В среду местами ожидается туман и морось

В некоторых районах на побережье вероятны более сильные осадки. Небо в основном останется пасмурным. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с юга, юго-запада.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем поднимется до +1...+6 градусов, местами на побережье - до +8.

В Риге в ближайшие сутки возможны дымка и моросящий дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.

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