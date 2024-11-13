В четверг по всей стране ожидаются осадки, в восточных районах - в виде снега

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о снеге в восточной части страны, главным образом в Латгале, прогнозируя, что вечером в четверг образуется снежный покров толщиной до пяти сантиметров.

Местами в Латгале дороги могут стать скользкими, а вечером и в ночь на пятницу гололед возможен и в других местах Латвии.

Во второй половине дня и вечером, начиная с северо-запада, осадки стихнут и небо прояснится. Максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градусов в Латгале до +9 градусов на Курземском побережье.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Днем в Курземе и вечером по всей стране он сменит направление на северо-западное.

В Риге ожидаются затяжные дожди, к вечеру осадки стихнут и небо прояснится. Юго-западный ветер станет слабее, вечером будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха достигнет +6 градусов.

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