Синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшие дни

Под влиянием первого циклона в ближайшие сутки в Латвии усилится юго-западный ветер, в субботу его скорость в порывах во многих местах достигнет 15-20 метров в секунду, а воздух прогреется до +7...+11 градусов. Местами будет дымка и моросящий дождь, вечером выпадет больше осадков.

В воскресенье во многих местах ожидаются дожди, но и солнце будет проглядывать сквозь облака, сохранится сильный юго-западный ветер, температура воздуха составит +4...+8 градусов.

18 ноября также прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, и солнечные периоды, ветер стихнет, температура воздуха ночью и днем составит +2...+7 градусов.

После праздников начнет ощущаться приближение нового циклона. В зависимости от его силы и продвижения в Латвии возможны и сильный ветер, и дождь, и снег.

Во второй половине недели температура воздуха понизится, и в конце следующей недели уже по всей стране не исключено формирование снежного покрова.

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