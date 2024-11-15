Суббота будет облачной и дождливой

В первой половине дня на дорогах будет скользко, местами сохранится туман.

Ожидается умеренный юго-западный, западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов.

В Риге будет пасмурно, с середины дня ожидается небольшой дождь. Юго-западный, западный ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +8...+10 градусов.

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