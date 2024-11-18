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Alexandra Nekrasova

В ночь на вторник местами в Латвии пройдут дожди, в восточных районах ожидается и мокрый снег

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Кот за холодным окном
Кот за холодным окном Фото: Stock Holm/Shutterstock

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Ветер ожидается юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха - от +1 до +6 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно пасмурная погода, но без значительных осадков. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +2…+3 градуса.

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