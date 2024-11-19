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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Во вторник во многих районах Латвии пройдут дожди

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Собака под дождем. Иллюстративное фото.
Собака под дождем. Иллюстративное фото. Фото: Lisa Nagorskaya/Shutterstock

Во вторник во многих регионах Латвии пройдет небольшой дождь, местами, в основном в Курземе, ожидаются более интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, временами с прояснениями, ожидается слабый и умеренный южный ветер.

Температура воздуха днем составит +2...+6 градусов.

В Риге будет облачно, временами пройдет дождь, а температура воздуха не превысит +4 градусов.

С юго-запада к Латвии приближается циклон, который в ночь на среду и утром принесет осадки в виде дождя и снега. На большей части территории страны образуется временный снежный покров.

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