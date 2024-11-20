В среду утром большую часть Латвии накрыл снег

Прогнозируются порывы ветра скоростью до 18-23 метров в секунду, местами на побережье - до 26 метров в секунду. В Латгале и на востоке Видземе ветер будет слабее.

В западных и центральных краях страны до вечера будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре, а на западном побережье Курземе распространено предупреждение оранжевой степени о возможных порывах ветра скоростью до 26 метров в секунду.

Во многих районах Латвии в среду ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя. Местами сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге в первой половине дня еще возможен дождь, после обеда осадков не ожидается и облачный покров временами будет редеть. Температура воздуха достигнет +6 градусов. В столице также объявлено предупреждение желтого уровня о порывах южного, юго-западного ветра до 20-22 метров в секунду, которое будет действовать до 18 часов.

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