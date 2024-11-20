В ближайшие сутки в Латвии понизится температура воздуха и во многих местах пойдет снег, прогнозируют синоптики.
До -10 градусов! Синоптики выходят с неутешительным прогнозом на ближайшие дни
Температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля, а в ночь на субботу и воскресенье местами с рассеиванием облаков и утиханием ветра воздух остынет до -5..-10 градусов.
Временами будет светить солнце и временами пойдет снег, местами пройдет сильный снег и, возможно, пройдет метель. Самый толстый снежный покров - около десяти сантиметров - может образоваться в южной Курземе.
Ожидается, что в начале следующей недели погоду определит юго-восточный край циклона, придет теплый воздух из Центральной Европы и снег растает. Максимальная температура воздуха в последнюю неделю ноября ожидается от +4 градусов в Латгале до +9 в Курземе.
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