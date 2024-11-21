Фото Конец недели будет очень зимним

В первой половине этой недели территорию Латвии пересек активный циклон, принеся с собой интенсивные осадки и порывистый ветер. На большей части страны выпал мокрый снег, во многих местах образовался снежный покров толщиной до пяти сантиметров.

В конце недели во многих районах Латвии также ожидаются осадки и прирост снежного покрова, в отдельных районах ожидается порывистый ветер. Погода станет зимней - местами столбик термометра и днем будет держаться ниже нулевой отметки.

В пятницу погода будет облачной, лишь временами небо будет проясняться и выглянет солнце. Во многих районах страны ожидается мокрый снег с увеличением снежного покрова даже на пять сантиметров. На дорогах образуется гололед. Днем температура воздуха составит около -1..+3 градусов.

⚠️21.11. pēcpusdienā Kurzemē gubu mākoņi vietām atnesīs stipru sniegu, un vakarā dažviet sniega sega būs palielinājusies par 5 cm. Snigšanas laikā brīžiem redzamība pasliktināsies 500-1000 m, un ceļi būs slideni.

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В выходные в небе будет переменная облачность, поэтому чаще будет выглядывать солнце. Местами все же ожидаются осадки, в субботу преимущественно мокрый снег и снег, в воскресенье - дождь. В субботу в некоторых районах снежный покров вырастет на два-четыре сантиметра. Ветер продолжит дуть от медленного до умеренного, только на побережье он сохранится порывистым.

Ночью воздух остынет до 0..-5 градусов, лишь местами на побережье температура воздуха не опустится ниже нулевой отметки. Днем в термометре столбик поднимется до -1..+6 градусов.

На новой неделе в Латвии погоду будет определять обширный циклон, придет более теплый воздух, а ожидается насыщенная осадками погода. На побережье ожидается порывистый ветер.

Однако воздух станет немного теплее - в первой половине недели ночью во многих районах температура воздуха не опустится ниже отметки -1 градуса, а днем местами воздух прогреется до +6..+8 градусов.

Фото: Первый снег в Риге 20 ноября

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