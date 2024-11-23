Ночью в Павилосте образовался снежный покров толщиной 14 сантиметров

На наблюдательной станции Кулдиги толщина снежного покрова ночью увеличилась с четырех до 15 сантиметров. Третий по толщине снежный покров в субботу в 8:00 часов утра составил 13 сантиметров в Руинене.

Толщина снега достигла десяти сантиметров в Мерсрагсе, девяти сантиметров в Колке, восьми сантиметров в Стенде. На большей части страны выпало менее одного сантиметра снега.

Самая низкая температура воздуха вчера вечером была зафиксирована на Елгавской наблюдательной станции, которая находится в Стальгене - там температура воздуха опустилась до -7 градусов.

В восемь утра температура воздуха составляла от +1,9 градуса в Вентспилсском порту до -5,6 градуса на Даугавпилсской наблюдательной станции.

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