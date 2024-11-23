В ночь на 23 ноября количество осадков в Павилосте достигло 15,6 миллиметров и образовался снежный покров толщиной 14 сантиметров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Ночью в Павилосте образовался снежный покров толщиной 14 сантиметров
На наблюдательной станции Кулдиги толщина снежного покрова ночью увеличилась с четырех до 15 сантиметров. Третий по толщине снежный покров в субботу в 8:00 часов утра составил 13 сантиметров в Руинене.
Толщина снега достигла десяти сантиметров в Мерсрагсе, девяти сантиметров в Колке, восьми сантиметров в Стенде. На большей части страны выпало менее одного сантиметра снега.
Самая низкая температура воздуха вчера вечером была зафиксирована на Елгавской наблюдательной станции, которая находится в Стальгене - там температура воздуха опустилась до -7 градусов.
В восемь утра температура воздуха составляла от +1,9 градуса в Вентспилсском порту до -5,6 градуса на Даугавпилсской наблюдательной станции.
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