В ночь на воскресенье, 24 ноября, ожидается переменная облачность, местами пройдет снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью местами пройдет снег
Дороги на некоторых участках будут скользкими. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит -1...-6 градусов, на побережье -1...+4 градуса.
В Риге ночью осадков не ожидается, а температура воздуха составит -1...-3 градуса.
Галерея: Первый снег в Риге
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