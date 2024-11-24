В ночь на понедельник, 25 ноября, в восточной части Латвии местами ожидается очень сильное обледенение, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Оранжевое предупреждение: в некоторых районах Латвии ожидается сильное обледенение
Обледенение ожидается во второй половине ночи: ледяная корка образуется на дорогах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях.
Из-за грядущего природного явления объявлено оранжевое предупреждение в понедельник с 1:00 до 9:00 часов утра.
Оранжевое предупреждение объявлено в связи с тем, что замерзающий дождь и возникающая под его воздействием гололедица на обширных территориях помешает движению транспорта на дорогах и железных дорогах, воздушному сообщению, а также передвижению пешеходов и другой деятельности.
Жителей призывают взвесить, не следует ли отменить или перенести на другое время запланированные в указанный период мероприятия на улице, а также проявлять осторожность и запланировать более длительное время на дорогу как пешком, так и на автомобиле.
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