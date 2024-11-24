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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В воскресенье воздух в Латвии прогреется до +5 градусов

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Природа Латвии
Природа Латвии Фото: Sandris Veveris/Shutterstock

В последний день этой недели, 24 ноября, в Латвии ожидается переменная облачность, но осадков не будет, прогнозируют в Центре окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

Днем будет облачно, местами ясно. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге днем ​​будет пасмурно, но без осадков. Максимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.

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