В последний день этой недели, 24 ноября, в Латвии ожидается переменная облачность, но осадков не будет, прогнозируют в Центре окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.
В воскресенье воздух в Латвии прогреется до +5 градусов
Днем будет облачно, местами ясно. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В Риге днем будет пасмурно, но без осадков. Максимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.
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