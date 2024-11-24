Понедельник принесет потепление: местами воздух прогреется до +9 градусов

Сохранятся порывы южного ветра до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +2 градусов местами на востоке страны до +9 градусов в Курземе.

В Риге осадков не ожидается, сквозь облака будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +6 градусов. Порывы южного ветра будут дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

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